Напряжение [В] 24 Мощность [Вт] 325 Диаметр 1 [мм] 129 Форма штепсельного корпуса прямоугольный Количество втычных контактов 2

Запчасть вентилятор отопителя кабины Вольво FH с крыльчаткой представлена по производителю NRF с артикулом 34146. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить вентилятор отопителя кабины Вольво FH с крыльчаткой, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя NRF. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.