Диаметр 1 [мм] 129 Форма штепсельного корпуса круглый Количество втычных контактов 2

Запчасть вентилятор отопителя кабины Скания 4-сер(с крыльчаткой) представлена по производителю NRF с артикулом 34145. У данной детали есть аналоги с номерами: 34145, 34145. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить вентилятор отопителя кабины Скания 4-сер(с крыльчаткой), просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя NRF. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.