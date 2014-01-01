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Вентилятор Мерседес Актрос Аксор моторчик печки кабины артикул 34144 NRF в Алматы

34144 NRF Вентилятор Мерседес Актрос Аксор моторчик печки кабины
Производитель / Поставщик NRF
№ Производителя 34144
Наименование Вентилятор Мерседес Актрос Аксор моторчик печки кабины
ограничение производителя BEHR
Направление вращения по часовой стрелке
Напряжение [В] 24
Диаметр 1 [мм] 114
Форма штепсельного корпуса прямоугольный
Количество втычных контактов 2

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Вентилятор Мерседес Актрос Аксор моторчик печки кабины NRF с артикулом 34144 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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