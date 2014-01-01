Напряжение [В] 24 Дополнительный артикул / Дополнительная информация с встроенным регулятором

Запчасть вентилятор отопителя кабины МАН ТГА в сб. представлена по производителю NRF с артикулом 34141. У данной детали есть аналоги с номерами: 34141 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить вентилятор отопителя кабины МАН ТГА в сб., просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя NRF. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.