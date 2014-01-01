Напряжение [В] 24 Диаметр 1 [мм] 104 Дополнительный артикул / Дополнительная информация без интегрированного регулятора Количество втычных контактов 2

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