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Вентилятор отопителя кабины DAF XF95/105 артикул 34138 NRF в Алматы

34138 NRF Вентилятор отопителя кабины DAF XF95/105
Производитель / Поставщик NRF
№ Производителя 34138
Наименование Вентилятор отопителя кабины DAF XF95/105
Направление вращения против часовой стрелки
Напряжение [В] 24
Дополнительный артикул / Дополнительная информация без интегрированного регулятора
Запчасть вентилятор отопителя кабины Даф XF 95/105 представлена по производителю NRF с артикулом 34138. У данной детали есть аналоги с номерами: 12PK1865HD, 334334, 12PK1865, 51968200231. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить вентилятор отопителя кабины Даф XF 95/105, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя NRF. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Вентилятор отопителя кабины DAF XF95/105 NRF с артикулом 34138 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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