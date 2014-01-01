Дополнительный артикул / Дополнительная информация без интегрированного регулятора

Запчасть вентилятор отопителя кабины Даф XF 95/105 представлена по производителю NRF с артикулом 34138. У данной детали есть аналоги с номерами: 12PK1865HD, 334334, 12PK1865, 51968200231. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить вентилятор отопителя кабины Даф XF 95/105, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя NRF. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.