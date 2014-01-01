|Производитель / Поставщик
|NRF
|№ Производителя
|34067
|Наименование
|Мотор отопителя MERCEDES Sprinter (00-06) в сборе NRF
|ограничение производителя
|VALEO
|Направление вращения
|против часовой стрелки
|Напряжение [В]
|12
|Диаметр 1 [мм]
|146
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|без интегрированного регулятора
|Форма штепсельного корпуса
|прямоугольный
|Количество втычных контактов
|2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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