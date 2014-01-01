Напряжение [В] 12 Диаметр 1 [мм] 146 Дополнительный артикул / Дополнительная информация без интегрированного регулятора Форма штепсельного корпуса прямоугольный Количество втычных контактов 2

Запчасть мотор отопителя Мерседес Sprinter (00-06) в сборе NRF представлена по производителю NRF с артикулом 34067. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить мотор отопителя Мерседес Sprinter (00-06) в сборе NRF, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя NRF. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.