Высота [мм] 202 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с уплотнительным кольцом

Если вы хотите купить осушитель кондиционера для грузовиков Даф, просто позвоните нам! Применяется на DAF, XF 95, XF 105, XF 106, 65CF, CF65, 75CF, CF75, 85CF, CF85. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю NRF с артикулом 33316. У данной детали есть аналоги с номерами: 1282786, 1356360, 1371366, 1698300, 1782912, 33116, 545390. Запчасти системы отопления и вентиляции кабины в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти системы отопления и вентиляции кабины с гарантией от производителя NRF.