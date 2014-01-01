|Производитель / Поставщик
|NRF
|№ Производителя
|33315
|Наименование
|Осушитель кондиционера Scania OEM 1772730
|Материал
|сталь
|Впускн. Ø [мм]
|9
|Выпускн.-Ø [мм]
|9
|Диаметр [мм]
|98
|Высота [мм]
|172
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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