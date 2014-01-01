|Производитель / Поставщик
|NRF
|№ Производителя
|33116
|Наименование
|Фильтр осушитель кондиционера DAF XF 95 105 CF 75 85
|Материал
|сталь
|Впускн. Ø [мм]
|9
|Выпускн.-Ø [мм]
|9
|Диаметр [мм]
|63
|Высота [мм]
|203
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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