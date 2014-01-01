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Фильтр осушитель кондиционера DAF XF 95 105 CF 75 85 артикул 33116 NRF в Алматы

33116 NRF Фильтр осушитель кондиционера DAF XF 95 105 CF 75 85
Производитель / Поставщик NRF
№ Производителя 33116
Наименование Фильтр осушитель кондиционера DAF XF 95 105 CF 75 85
Материал сталь
Впускн. Ø [мм] 9
Выпускн.-Ø [мм] 9
Диаметр [мм] 63
Высота [мм] 203

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Фильтр осушитель кондиционера DAF XF 95 105 CF 75 85 NRF с артикулом 33116 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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