|Производитель / Поставщик
|NK
|№ Производителя
|2733773
|Наименование
|Колодки ручного тормоза MB Sprinter 515
|Диаметр [мм]
|172
|Ширина [мм]
|42
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами
|Вес нетто [кг]
|1,87
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t Tourer Bus (B907)
314 CDI Привод на все колеса (907.733)
2018.02 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t Tourer Bus (B907)
316 CDI Привод на все колеса (907.733)
2018.02 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t Tourer Bus (B907)
319 CDI Привод на все колеса (907.733)
2018.02 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t Фургон (B906)
313 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t Фургон (B906)
319 CDI / BlueTEC (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)
2008.09 - 2016.05
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 4,6-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
411 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 4,6-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
411 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 4,6-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
413 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 4,6-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
414 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 4,6-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
415 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 4,6-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
416 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 4,6-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
418 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 4,6-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
419 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 4,6-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
424 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 4,6-t Фургон (B906)
411 CDI (906.653, 906.655, 906.657)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 4,6-t Фургон (B906)
411 CDI (906.653, 906.655, 906.657)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 4,6-t Фургон (B906)
413 CDI (906.653, 906.655, 906.657)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 4,6-t Фургон (B906)
414 CDI (906.653, 906.655, 906.657)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 4,6-t Фургон (B906)
415 CDI (906.653, 906.655, 906.657)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 4,6-t Фургон (B906)
416 CDI 4x4 (906.655, 906.657)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 4,6-t Фургон (B906)
416 CDI (906.653, 906.655, 906.657)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 4,6-t Фургон (B906)
418 CDI (906.653, 906.655, 906.657)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 4,6-t Фургон (B906)
419 CDI (906.653, 906.655, 906.657)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 4,6-t Фургон (B906)
424 (906.655, 906.657, 906.653)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
510 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
511 CDI 4x4 (906.155, 906.253, 906.255)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
513 CDI 4x4 (906.155, 906.253, 906.255, 906.153)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
513 CDI (906.155, 906.253, 906.255)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
513 CDI (906.155, 906.253, 906.255, 906.153)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
514 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
514 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
515 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
516 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
516 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.255, 906.253)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
516 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
516 NGT (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
518 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,...
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
519 CDI / BlueTEC (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
524 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B907)
511 CDI (907.153, 907.155, 907.253, 907.255)
2018.02 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B907)
514 CDI (907.153, 907.155, 907.253, 907.255)
2018.02 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B907)
516 CDI (907.153, 907.155, 907.253, 907.255)
2018.02 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B907)
516 CDI Привод на все колеса (907.153, 907.155, 907.253,...
2018.02 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B907)
519 CDI (907.153, 907.155, 907.253, 907.255)
2018.02 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B907)
519 CDI Привод на все колеса (907.153, 907.155, 907.253,...
2018.02 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t Автобус (B906)
513 CDI (906.655, 906.657)
2009.03 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t Автобус (B906)
516 CDI (906.655, 906.657)
2009.03 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t Автобус (B906)
519 CDI (906.655, 906.657)
2009.03 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t Фургон (B906)
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t Фургон (B906)
510 CDI (906.653, 906.655, 906.657)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t Фургон (B906)
511 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t Фургон (B906)
511 CDI (906.653, 906.655, 906.657)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t Фургон (B906)
511 CDI (906.653, 906.655, 906.657)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t Фургон (B906)
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t Фургон (B906)
513 CDI (906.653, 906.655, 906.657)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t Фургон (B906)
513 CDI (906.653, 906.655, 906.657)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t Фургон (B906)
514 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t Фургон (B906)
514 CDI (906.653, 906.655, 906.657)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t Фургон (B906)
515 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t Фургон (B906)
515 CDI (906.653, 906.655, 906.657)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t Фургон (B906)
516
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t Фургон (B906)
516 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t Фургон (B906)
516 CDI (906.653, 906.655, 906.657)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t Фургон (B906)
518 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t Фургон (B906)
518 CDI (906.653, 906.655, 906.657)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t Фургон (B906)
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t Фургон (B906)
519 CDI / BlueTEC (906.653, 906.655, 906.657)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t Фургон (B906)
524 (906.653, 906.655, 906.657)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t Фургон (B907)
511 CDI (907.653, 907.655, 907.657)
2018.02 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t Фургон (B907)
514 CDI (907.653, 907.655, 907.657)
2018.02 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t Фургон (B907)
516 CDI (907.653, 907.655, 907.657)
2018.02 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t Фургон (B907)
516 CDI Привод на все колеса (907.653, 907.655, 907.657)
2018.02 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t Фургон (B907)
519 CDI (907.653, 907.655, 907.657)
2018.02 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t Фургон (B907)
519 CDI Привод на все колеса (907.653, 907.655, 907.657)
2018.02 - Выпускается
VW
CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F)
2.0 TDI
2006.04 - Выпускается
VW
CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F)
2.0 TDI
2006.04 - Выпускается
VW
CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F)
2.0 TDI
2006.04 - Выпускается
VW
CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F)
2.0 TDI
2006.04 - Выпускается
VW
CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F)
2.5 TDI
2006.04 - Выпускается
VW
CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F)
2.5 TDI
2006.04 - Выпускается
VW
CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F)
2.5 TDI
2006.04 - Выпускается
VW
CRAFTER 30-50 фургон (2E)
2.0 TDI
2006.04 - Выпускается
VW
CRAFTER 30-50 фургон (2E)
2.0 TDI
2006.04 - Выпускается
VW
CRAFTER 30-50 фургон (2E)
2.0 TDI
2006.04 - Выпускается
VW
CRAFTER 30-50 фургон (2E)
2.0 TDI
2006.04 - Выпускается
VW
CRAFTER 30-50 фургон (2E)
2.5 TDI
2006.04 - Выпускается
VW
CRAFTER 30-50 фургон (2E)
2.5 TDI
2006.04 - Выпускается
VW
CRAFTER 30-50 фургон (2E)
2.5 TDI
2006.04 - Выпускается
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