Материал Чугун ограничение производителя BREMBO Вес нетто [кг] 3,24 Тип тормозного суппорта суппорт тормоза (1 поршень)

Запчасть цилиндр рабочий суппорта тормозного заднего правого Фиат Дукато представлена по производителю NK с артикулом 2137116. У данной детали есть аналоги с номерами: 2137116 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия цилиндр рабочий суппорта тормозного заднего правого Фиат Дукато на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя NK. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.