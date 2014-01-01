|Производитель / Поставщик
|NK
|№ Производителя
|2137115
|Наименование
|Д Суппорт тормозной задний левый Фиат Дукато NK
|парные номера артикулов
|2137116
|Диаметр поршня цилиндра [мм]
|46
|Материал
|Чугун
|ограничение производителя
|BREMBO
|Вес нетто [кг]
|3,41
|Тип тормозного суппорта
|суппорт тормоза (1 поршень)
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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