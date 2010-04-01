Материал Чугун ограничение производителя BREMBO Вес нетто [кг] 4,86 Тип тормозного суппорта суппорт тормоза (2 поршня)

Запчасть 2119143* Суппорт тормозной перед.лев. представлена по производителю NK с артикулом 2119143. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить 2119143* Суппорт тормозной перед.лев., просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя NK. Есть быстрая доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.