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Свеча зажигания артикул 3377 NGK-NTK в Алматы

3377 NGK-NTK Свеча зажигания
Производитель / Поставщик NGK-NTK
№ Производителя 3377
Наименование Свеча зажигания
Ширина зева гаечного ключа 20,8 mm
Размер резьбы M14 x 1,25
Длина резьбы [мм] 19,0
Свеча зажигания Исполнение разъема M4, Никелевый электрод, 3 электрода массы, с помехоподавлением, 1 кОм, с плоским седлом
Выступание центрального электрода [мм] 5,2

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Свеча зажигания
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Свеча зажигания NGK-NTK с артикулом 3377 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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