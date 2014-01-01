|Производитель / Поставщик
|NGK-NTK
|№ Производителя
|3322
|Наименование
|Свеча зажигания
|Ширина зева гаечного ключа
|20,8 mm
|Размер резьбы
|M14 x 1,25
|Длина резьбы [мм]
|12,7
|Свеча зажигания
|откручивающееся SAE-подключение, Никелевый электрод, 1 электрод массы, с помехоподавлением, 5 кОм, с плоским седлом
|Выступание центрального электрода [мм]
|1,0
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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