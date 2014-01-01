|Производитель / Поставщик
|NGK-NTK
|№ Производителя
|2951
|Наименование
|Свеча накаливания
|Длина предупреждающего контакта
|Металлическая свеча накала
|Напряжение [В]
|11,0
|Сила тока [A]
|7,0
|Сопротивление [Ом]
|0,3
|Общая длина [мм]
|95,5
|Монтажная глубина [мм]
|32,0
|Размер резьбы
|M10 x 1,25
|Ширина зева гаечного ключа
|12 mm
|Техника присоединения
|M4
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Свеча накаливания NGK-NTK с артикулом 2951 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита