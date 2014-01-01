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Свеча накаливания артикул 2896 NGK-NTK в Алматы

2896 NGK-NTK Свеча накаливания
Производитель / Поставщик NGK-NTK
№ Производителя 2896
Наименование Свеча накаливания
Длина предупреждающего контакта Керамическая свеча накала
Напряжение [В] 6,5
Сила тока [A] 6,0
Сопротивление [Ом] 0,7
Общая длина [мм] 90,0
Монтажная глубина [мм] 22,0
Размер резьбы M10 x 1,25
Ширина зева гаечного ключа 12 mm
Техника присоединения M4

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Свеча накаливания NGK-NTK с артикулом 2896 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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