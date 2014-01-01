|Производитель / Поставщик
|NGK-NTK
|№ Производителя
|2728
|Наименование
|Свеча накаливания
|Длина предупреждающего контакта
|Металлическая свеча накала
|Напряжение [В]
|23,0
|Сила тока [A]
|4,0
|Сопротивление [Ом]
|1,1
|Общая длина [мм]
|76,0
|Монтажная глубина [мм]
|19,0
|Размер резьбы
|M10 x 1,25
|Момент затяжки [Нм]
|17
|Ширина зева гаечного ключа
|12 mm
|Техника присоединения
|M4 / 0,8-1,5 Nm
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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