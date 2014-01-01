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Свеча зажигания артикул 2710 NGK-NTK в Алматы

2710 NGK-NTK Свеча зажигания
Производитель / Поставщик NGK-NTK
№ Производителя 2710
Наименование Свеча зажигания
Ширина зева гаечного ключа 20,8 mm
Размер резьбы M18 x 1,5
Длина резьбы [мм] 11,2
Свеча зажигания Никелевый электрод, 1 электрод массы, без помехоподавления, с конусным седлом, жёсткое SAE-подключение

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Свеча зажигания NGK-NTK с артикулом 2710 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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