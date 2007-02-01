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Свеча зажигания артикул 2687 NGK-NTK в Алматы

2687 NGK-NTK Свеча зажигания
Производитель / Поставщик NGK-NTK
№ Производителя 2687
Наименование Свеча зажигания
Ширина зева гаечного ключа 16 mm
Размер резьбы M14 x 1,25
Длина резьбы [мм] 19,0
Свеча зажигания Иридиевый электрод, 1 электрод массы, с помехоподавлением, 5 кОм, с плоским седлом, жёсткое SAE-подключение
Выступание центрального электрода [мм] 3,5

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
CITROËN C4 AIRCROSS 2.0 2012.04 - Выпускается
CITROËN C4 AIRCROSS 2.0 AWC 2012.04 - Выпускается
CITROËN C-CROSSER (VU_, VV_) 2.4 16V 2007.02 - 2012.12
MITSUBISHI ASX (GA_W_) 1.8 (GA3W) 2010.05 - Выпускается
MITSUBISHI ASX (GA_W_) 2.0 MIVEC 4WD 2010.05 - Выпускается
MITSUBISHI ASX (GA_W_) 2.0 MIVEC (GA2W) 2010.05 - Выпускается
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.8 Bifuel (CY3A, CY6A) 2010.05 - Выпускается
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.8 (CY3A, CY6A) 2010.05 - Выпускается
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.8 (CY3A, CY6A) 2010.05 - Выпускается
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 2.0 2010.05 - Выпускается
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 2.0 i 4WD (CZ4A) 2010.05 - Выпускается
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 2.0 i (CY4A) 2010.05 - Выпускается
MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A) 1.8 Bifuel (CX3A, CX6A) 2008.06 - Выпускается
MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A) 1.8 (CX3A) 2008.06 - Выпускается
MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A) 1.8 Flex (CX3A, CX6A) 2008.06 - Выпускается
MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A) 1.8 MIVEC (CX3A, CX6A) 2008.06 - Выпускается
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.4 4WD (CW5W) 2006.11 - 2012.11
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.4 (CW5W) 2006.11 - 2012.11
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 2.0 4WD (GF7W, GF2W) 2017.09 - 2021.12
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 2.0 (GF7W) 2017.09 - 2021.12
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) Plug-in Hybrid (GG2W) 2017.09 - 2021.12
PEUGEOT 4007 (VU_, VV_) 2.0 2007.02 - 2013.03
PEUGEOT 4007 (VU_, VV_) 2.4 16V 2007.02 - 2013.03
PEUGEOT 4008 2.0 AWC 2012.05 - Выпускается

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