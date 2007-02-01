|Производитель / Поставщик
|NGK-NTK
|№ Производителя
|2687
|Наименование
|Свеча зажигания
|Ширина зева гаечного ключа
|16 mm
|Размер резьбы
|M14 x 1,25
|Длина резьбы [мм]
|19,0
|Свеча зажигания
|Иридиевый электрод, 1 электрод массы, с помехоподавлением, 5 кОм, с плоским седлом, жёсткое SAE-подключение
|Выступание центрального электрода [мм]
|3,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
CITROËN
C4 AIRCROSS
2.0
2012.04 - Выпускается
CITROËN
C4 AIRCROSS
2.0 AWC
2012.04 - Выпускается
CITROËN
C-CROSSER (VU_, VV_)
2.4 16V
2007.02 - 2012.12
MITSUBISHI
ASX (GA_W_)
1.8 (GA3W)
2010.05 - Выпускается
MITSUBISHI
ASX (GA_W_)
2.0 MIVEC 4WD
2010.05 - Выпускается
MITSUBISHI
ASX (GA_W_)
2.0 MIVEC (GA2W)
2010.05 - Выпускается
MITSUBISHI
LANCER VIII (CY_A, CZ_A)
1.8 Bifuel (CY3A, CY6A)
2010.05 - Выпускается
MITSUBISHI
LANCER VIII (CY_A, CZ_A)
1.8 (CY3A, CY6A)
2010.05 - Выпускается
MITSUBISHI
LANCER VIII (CY_A, CZ_A)
1.8 (CY3A, CY6A)
2010.05 - Выпускается
MITSUBISHI
LANCER VIII (CY_A, CZ_A)
2.0
2010.05 - Выпускается
MITSUBISHI
LANCER VIII (CY_A, CZ_A)
2.0 i 4WD (CZ4A)
2010.05 - Выпускается
MITSUBISHI
LANCER VIII (CY_A, CZ_A)
2.0 i (CY4A)
2010.05 - Выпускается
MITSUBISHI
LANCER VIII Sportback (CX_A)
1.8 Bifuel (CX3A, CX6A)
2008.06 - Выпускается
MITSUBISHI
LANCER VIII Sportback (CX_A)
1.8 (CX3A)
2008.06 - Выпускается
MITSUBISHI
LANCER VIII Sportback (CX_A)
1.8 Flex (CX3A, CX6A)
2008.06 - Выпускается
MITSUBISHI
LANCER VIII Sportback (CX_A)
1.8 MIVEC (CX3A, CX6A)
2008.06 - Выпускается
MITSUBISHI
OUTLANDER II (CW_W)
2.4 4WD (CW5W)
2006.11 - 2012.11
MITSUBISHI
OUTLANDER II (CW_W)
2.4 (CW5W)
2006.11 - 2012.11
MITSUBISHI
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
2.0 4WD (GF7W, GF2W)
2017.09 - 2021.12
MITSUBISHI
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
2.0 (GF7W)
2017.09 - 2021.12
MITSUBISHI
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
Plug-in Hybrid (GG2W)
2017.09 - 2021.12
PEUGEOT
4007 (VU_, VV_)
2.0
2007.02 - 2013.03
PEUGEOT
4007 (VU_, VV_)
2.4 16V
2007.02 - 2013.03
PEUGEOT
4008
2.0 AWC
2012.05 - Выпускается
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