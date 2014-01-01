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Свеча зажигания артикул 2667 NGK-NTK в Алматы

2667 NGK-NTK Свеча зажигания
Производитель / Поставщик NGK-NTK
№ Производителя 2667
Наименование Свеча зажигания
Ширина зева гаечного ключа 16 mm
Размер резьбы M14 x 1,25
Длина резьбы [мм] 19,0
Свеча зажигания Иридиевый электрод, 1 электрод массы, с помехоподавлением, 5 кОм, с плоским седлом, жёсткое SAE-подключение
Выступание центрального электрода [мм] 3,5

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Свеча зажигания NGK-NTK с артикулом 2667 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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