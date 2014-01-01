|Производитель / Поставщик
|NGK-NTK
|№ Производителя
|2649
|Наименование
|Свеча накаливания
|Длина предупреждающего контакта
|Металлическая свеча накала
|Напряжение [В]
|11,0
|Сила тока [A]
|5,5
|Сопротивление [Ом]
|0,9
|Общая длина [мм]
|69,0
|Монтажная глубина [мм]
|19,0
|Размер резьбы
|M8 x 1,0
|Ширина зева гаечного ключа
|10 mm
|Техника присоединения
|M4
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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