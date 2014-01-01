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Свеча накаливания артикул 2649 NGK-NTK в Алматы

2649 NGK-NTK Свеча накаливания
Производитель / Поставщик NGK-NTK
№ Производителя 2649
Наименование Свеча накаливания
Длина предупреждающего контакта Металлическая свеча накала
Напряжение [В] 11,0
Сила тока [A] 5,5
Сопротивление [Ом] 0,9
Общая длина [мм] 69,0
Монтажная глубина [мм] 19,0
Размер резьбы M8 x 1,0
Ширина зева гаечного ключа 10 mm
Техника присоединения M4

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Свеча накаливания NGK-NTK с артикулом 2649 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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