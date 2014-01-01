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Свеча накаливания артикул 2189 NGK-NTK в Алматы

2189 NGK-NTK Свеча накаливания
Производитель / Поставщик NGK-NTK
№ Производителя 2189
Наименование Свеча накаливания
Длина предупреждающего контакта Металлическая свеча накала
Напряжение [В] 12,0
Сила тока [A] 7,5
Сопротивление [Ом] 0,3
Общая длина [мм] 95,0
Монтажная глубина [мм] 22,0
Размер резьбы M10 x 1,25
Момент затяжки [Нм] 17
Ширина зева гаечного ключа 12 mm
Техника присоединения M4 / 0,8-1,5 Nm

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

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