|Производитель / Поставщик
|NGK-NTK
|№ Производителя
|1476
|Наименование
|Лямбда-зонд
|Количество проводов
|5
|Длина [мм]
|575
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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