menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Свеча зажигания артикул 1134 NGK-NTK в Алматы

1134 NGK-NTK Свеча зажигания
Производитель / Поставщик NGK-NTK
№ Производителя 1134
Наименование Свеча зажигания
Ширина зева гаечного ключа 20,8 mm
Размер резьбы M14 x 1,25
Длина резьбы [мм] 12,7
Свеча зажигания откручивающееся SAE-подключение, Никелевый электрод, 1 электрод массы, с помехоподавлением, 5 кОм, с плоским седлом
Выступание центрального электрода [мм] 1,0

С этим товаром покупают...

ONNURI GGXD033

ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО НАСОСА

GREAT WALL SMW250436

Картер маслянный

ELRING 758290

Комплект болтов головки блока цилиндров

FEBEST VWSB004

Втулка стабилизатора перед прав/лев

FRANCECAR FCR21F212

Фильтр воздушный 1444.VX/FCR21F212 FRANCECAR
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Свеча зажигания производителя NGK-NTK с артикулом 1134 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0