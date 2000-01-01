Производитель / Поставщик MULTITRUCK № Производителя 270752 Наименование Трубопровод охлаждающей жидкости (хладагента) компрессора MAN TGA 2000-2008

Запчасть трубопровод охлаждающей жидкости (хладагента) компрессора МАН ТГА 2000-2008 представлена по производителю MULTITRUCK с артикулом 270752. У данной детали есть аналоги с номерами: 270752 Компрессоры воздушные в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить трубопровод охлаждающей жидкости (хладагента) компрессора МАН ТГА 2000-2008, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные компрессоры воздушные с гарантией от производителя MULTITRUCK. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.