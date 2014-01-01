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Амортизатор артикул 26650 MONROE в Алматы

26650 MONROE Амортизатор
Производитель / Поставщик MONROE
№ Производителя 26650
Наименование Амортизатор
Тип амортизатора давление газа
Конструкция амортизатора Амортизатор
Система амортизатора двухтрубный
Способ крепления амортизатора верхний стержень, нижняя вилка
Вес [кг] 3,000
Ø отверстия [мм] 35
Длина 1 [мм] 461
Длина 2 [мм] 597
Гарантия 5 лет гарантии с принадлежностями при попарной замене
Диаметр поршневого штока [мм] 15,8
Номера артикулов рекомендуемых комплектующих MK190, PK088
Длина упаковки [см] 57,1
Ширина упаковки [см] 17
Высота упаковки [см] 17

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Амортизатор MONROE с артикулом 26650 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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