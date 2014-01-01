|Производитель / Поставщик
|MONROE
|№ Производителя
|26650
|Наименование
|Амортизатор
|Тип амортизатора
|давление газа
|Конструкция амортизатора
|Амортизатор
|Система амортизатора
|двухтрубный
|Способ крепления амортизатора
|верхний стержень, нижняя вилка
|Вес [кг]
|3,000
|Ø отверстия [мм]
|35
|Длина 1 [мм]
|461
|Длина 2 [мм]
|597
|Гарантия
|5 лет гарантии с принадлежностями при попарной замене
|Диаметр поршневого штока [мм]
|15,8
|Номера артикулов рекомендуемых комплектующих
|MK190, PK088
|Длина упаковки [см]
|57,1
|Ширина упаковки [см]
|17
|Высота упаковки [см]
|17
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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