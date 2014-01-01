|Производитель / Поставщик
|MONROE
|№ Производителя
|11740
|Наименование
|Амортизатор
|Тип амортизатора
|Давление масла
|Конструкция амортизатора
|Амортизационная стойка
|Система амортизатора
|двухтрубный
|Способ крепления амортизатора
|верхний стержень, нижняя скоба
|Вес [кг]
|4,600
|Гарантия
|5 лет гарантии с принадлежностями при попарной замене
|Номера артикулов рекомендуемых комплектующих
|MK173
|Длина упаковки [см]
|51,8
|Ширина упаковки [см]
|18,2
|Высота упаковки [см]
|18,3
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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