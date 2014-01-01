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Амортизатор артикул 11740 MONROE в Алматы

11740 MONROE Амортизатор
Производитель / Поставщик MONROE
№ Производителя 11740
Наименование Амортизатор
Тип амортизатора Давление масла
Конструкция амортизатора Амортизационная стойка
Система амортизатора двухтрубный
Способ крепления амортизатора верхний стержень, нижняя скоба
Вес [кг] 4,600
Гарантия 5 лет гарантии с принадлежностями при попарной замене
Номера артикулов рекомендуемых комплектующих MK173
Длина упаковки [см] 51,8
Ширина упаковки [см] 18,2
Высота упаковки [см] 18,3

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Амортизатор производителя MONROE с артикулом 11740 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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