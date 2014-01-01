|Производитель / Поставщик
|MONROE
|№ Производителя
|11669
|Наименование
|Амортизатор
|Тип амортизатора
|Давление масла
|Конструкция амортизатора
|Амортизационная стойка
|Система амортизатора
|двухтрубный
|Способ крепления амортизатора
|верхний стержень, нижняя скоба
|Вес [кг]
|4,640
|Ø отверстия [мм]
|32
|Гарантия
|5 лет гарантии с принадлежностями при попарной замене
|Диаметр поршневого штока [мм]
|22
|Длина упаковки [см]
|51,5
|Ширина упаковки [см]
|16,2
|Высота упаковки [см]
|16,2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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