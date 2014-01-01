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Амортизатор артикул 11339 MONROE в Алматы

11339 MONROE Амортизатор
Производитель / Поставщик MONROE
№ Производителя 11339
Наименование Амортизатор
Тип амортизатора Давление масла
Конструкция амортизатора Амортизационная стойка
Система амортизатора двухтрубный
Способ крепления амортизатора верхний стержень, нижняя скоба
Вес [кг] 3,400
Ø отверстия [мм] 30
Длина 1 [мм] 318
Длина 2 [мм] 478
Гарантия 5 лет гарантии с принадлежностями при попарной замене
Диаметр поршневого штока [мм] 20
Номера артикулов рекомендуемых комплектующих MK210
парные номера артикулов 11340
Длина упаковки [см] 51,5
Ширина упаковки [см] 16,2
Высота упаковки [см] 16,2

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

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