Производитель / Поставщик MITSUBISHI № Производителя 3362640239 Наименование Палец синхронизатора 16S150/151/181/220/221/251 9VNT

Запчасть палец синхронизатора 16S150/151/181/220/221/251 9VNT представлена по производителю MITSUBISHI с артикулом 3362640239. У данной детали есть аналоги с номерами: 3362640239 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия палец синхронизатора 16S150/151/181/220/221/251 9VNT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя MITSUBISHI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.