Производитель / Поставщик MIBA № Производителя 1972H070STD Наименование Вкладыши коренные DAF MX Miba

Запчасть вкладыши коренные Даф MX Miba представлена по производителю MIBA с артикулом 1972H070STD. У данной детали есть аналоги с номерами: 1972H070STD Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия вкладыши коренные Даф MX Miba на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя MIBA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.