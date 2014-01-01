Производитель / Поставщик MEYLE № Производителя 345330021 Наименование Датчик ABS L=2640 мм прямой 096.244, Sampa

Запчасть датчик АБС L=2640 мм прямой 096.244 Sampa представлена по производителю MEYLE с артикулом 0345330021. У данной детали есть аналоги с номерами: Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить датчик АБС L=2640 мм прямой 096.244 Sampa, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя MEYLE. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.