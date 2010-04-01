|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|2155230027
|Наименование
|215 523 0027* Диск тормозной задний FIAT/PEUGEOT
|Сторона установки
|Задний мост
|Наружный диаметр [мм]
|279,7
|Высота [мм]
|80
|Толщина тормозного диска (мм)
|16
|Минимальная толщина [мм]
|14,2
|Диаметр центрирования [мм]
|72
|Ø фаски [мм]
|118
|Ø расположения отверстий под шпильки колеса [мм]
|15,6
|Количество отверстий
|5
|Тип тормозного диска
|полный
|необходимое количество
|2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
CITROËN
JUMPER II c бортовой платформой/ходовая часть
2.0 BlueHDi 110
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II c бортовой платформой/ходовая часть
2.0 BlueHDi 130
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II c бортовой платформой/ходовая часть
2.0 BlueHDi 160
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II c бортовой платформой/ходовая часть
2.2 BlueHDi 140
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II c бортовой платформой/ходовая часть
2.2 BlueHDi 165
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II c бортовой платформой/ходовая часть
2.2 HDi 100
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II c бортовой платформой/ходовая часть
2.2 HDi 110
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II c бортовой платформой/ходовая часть
2.2 HDi 120
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II c бортовой платформой/ходовая часть
2.2 HDi 130
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II c бортовой платформой/ходовая часть
2.2 HDi 150
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II c бортовой платформой/ходовая часть
3.0 HDi 145
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II c бортовой платформой/ходовая часть
3.0 HDi 160
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II c бортовой платформой/ходовая часть
3.0 HDi 180
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II Автобус
2.0 BlueHDi 110
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II Автобус
2.0 BlueHDi 130
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II Автобус
2.0 BlueHDi 160
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II Автобус
2.2 BlueHDi 120
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II Автобус
2.2 BlueHDi 140
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II Автобус
2.2 HDi 100
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II Автобус
2.2 HDi 110
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II Автобус
2.2 HDi 120
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II Автобус
2.2 HDi 130
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II Автобус
2.2 HDi 150
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II Автобус
3.0 HDi 155
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II Автобус
3.0 HDi 160
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II Автобус
3.0 HDi 180
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II Фургон
2.0 BlueHDi 110
2006.04 - 2012.12
CITROËN
JUMPER II Фургон
2.0 BlueHDi 130
2006.04 - 2012.12
CITROËN
JUMPER II Фургон
2.0 BlueHDi 160
2006.04 - 2012.12
CITROËN
JUMPER II Фургон
2.2 BlueHDi 120
2006.04 - 2012.12
CITROËN
JUMPER II Фургон
2.2 BlueHDi 140
2006.04 - 2012.12
CITROËN
JUMPER II Фургон
2.2 BlueHDi 165
2006.04 - 2012.12
CITROËN
JUMPER II Фургон
2.2 HDi 100
2006.04 - 2012.12
CITROËN
JUMPER II Фургон
2.2 HDi 110
2006.04 - 2012.12
CITROËN
JUMPER II Фургон
2.2 HDi 120
2006.04 - 2012.12
CITROËN
JUMPER II Фургон
2.2 HDi 130
2006.04 - 2012.12
CITROËN
JUMPER II Фургон
2.2 HDi 150
2006.04 - 2012.12
CITROËN
JUMPER II Фургон
3.0 HDi 145
2006.04 - 2012.12
CITROËN
JUMPER II Фургон
3.0 HDi 155
2006.04 - 2012.12
CITROËN
JUMPER II Фургон
3.0 HDi 160
2006.04 - 2012.12
CITROËN
JUMPER II Фургон
3.0 HDi 180
2006.04 - 2012.12
PEUGEOT
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть
2.0 BlueHDi 110
2006.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть
2.0 BlueHDi 130
2006.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть
2.0 BlueHDi 160
2006.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть
2.2 HDi 100
2006.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть
2.2 HDi 110
2006.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть
2.2 HDi 120
2006.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть
2.2 HDi 130
2006.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть
2.2 HDi 150
2006.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть
3.0 HDi
2006.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть
3.0 HDi 145
2006.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть
3.0 HDi 160
2006.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть
3.0 HDi 175
2006.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Автобус
2.0 BlueHDi 110
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Автобус
2.0 BlueHDi 130
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Автобус
2.0 BlueHDi 160
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Автобус
2.2 BlueHDi 120
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Автобус
2.2 BlueHDi 140
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Автобус
2.2 HDi 100
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Автобус
2.2 HDi 110
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Автобус
2.2 HDi 120
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Автобус
2.2 HDi 130
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Автобус
2.2 HDi 150
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Автобус
3.0 HDi 145
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Автобус
3.0 HDi 160
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Автобус
3.0 HDi 175
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Фургон
2.0 BlueHDi 110
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Фургон
2.0 BlueHDi 130
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Фургон
2.0 BlueHDi 160
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Фургон
2.2 BlueHDi 120
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Фургон
2.2 BlueHDi 140
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Фургон
2.2 BlueHDi 165
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Фургон
2.2 HDi 100
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Фургон
2.2 HDi 110
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Фургон
2.2 HDi 120
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Фургон
2.2 HDi 130
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Фургон
2.2 HDi 150
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Фургон
3.0 HDi 145
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Фургон
3.0 HDi 160
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Фургон
3.0 HDi 175
2010.04 - Выпускается
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