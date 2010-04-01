Высота [мм] 80 Толщина тормозного диска (мм) 16 Минимальная толщина [мм] 14,2 Диаметр центрирования [мм] 72 Ø фаски [мм] 118 Ø расположения отверстий под шпильки колеса [мм] 15,6 Количество отверстий 5 Тип тормозного диска полный необходимое количество 2

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