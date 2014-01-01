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Свеча накаливания артикул 2148600003 MEYLE в Алматы

2148600003 MEYLE Свеча накаливания
Производитель / Поставщик MEYLE
№ Производителя 2148600003
Наименование Свеча накаливания
Размер резьбы M8 x 1
Длина предупреждающего контакта Способность к послесвечению, Штифтовая свеча накаливания
Общая длина [мм] 151,5
Ширина зева гаечного ключа 8
Техника присоединения Pin Ø 4 mm
Монтажная глубина [мм] 39,5
Покатость конуса 93°
Номинальное напряжение [V] 11
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Свеча накаливания производителя MEYLE с артикулом 2148600003 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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