|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|2148600003
|Наименование
|Свеча накаливания
|Размер резьбы
|M8 x 1
|Длина предупреждающего контакта
|Способность к послесвечению, Штифтовая свеча накаливания
|Общая длина [мм]
|151,5
|Ширина зева гаечного ключа
|8
|Техника присоединения
|Pin Ø 4 mm
|Монтажная глубина [мм]
|39,5
|Покатость конуса
|93°
|Номинальное напряжение [V]
|11
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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