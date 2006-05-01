Наружный диаметр [мм] 29 Длина [мм] 78 Наружный диаметр 1 [мм] 40,5 Материал сталь

Запчасть сайлентблок рессора Ивеко Daily IV 2006-MEYLE 214 032 0003. представлена по производителю MEYLE с артикулом 2140320003. У данной детали есть аналоги с номерами: Рессоры для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сайлентблок рессора Ивеко Daily IV 2006-MEYLE 214 032 0003., просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные рессоры для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя MEYLE. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.