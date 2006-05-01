|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|2140320003
|Наименование
|Сайлентблок рессора IVECO Daily IV 2006- MEYLE 214 032 0003.
|Сторона установки
|с обеих сторон
|Внутренний диаметр
|16,5
|Наружный диаметр [мм]
|29
|Длина [мм]
|78
|Наружный диаметр 1 [мм]
|40,5
|Материал
|сталь
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
IVECO
DAILY IV Фургон
29L10 V
2006.05 - 2011.08
Если хотите купить Сайлентблок рессора IVECO Daily IV 2006- MEYLE 214 032 0003. производителя MEYLE с артикулом 2140320003 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита