|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|2123190051
|Наименование
|Фильтр воздушный кабины LA170 Iveco Strailis, Trakker 2123190051
|Ширина [мм]
|206
|Исполнение фильтра
|Частичный фильтр
|Высота [мм]
|25
|Длина [мм]
|450
|Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля
|для лево-/правосторонним управлением
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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