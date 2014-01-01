Высота [мм] 25 Длина [мм] 450 Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля для лево-/правосторонним управлением

Запчасть фильтр воздушный кабины LA170 Ивеко Strailis Траккер 2123190051 представлена по производителю MEYLE с артикулом 2123190051. У данной детали есть аналоги с номерами: 2123190051, LA170, 1987431166, 23230, 2995964, 50014247, 504024890. Фильтры кабины в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фильтр воздушный кабины LA170 Ивеко Strailis Траккер 2123190051 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные фильтры кабины с гарантией от производителя MEYLE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.