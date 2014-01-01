Размер резьбы 1 M24x1,5 Размер резьбы 2 M48x1,5 Тип резьбы с правой резьбой Размер конуса [мм] 30 Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля для лево-/правосторонним управлением Гаечно-болтовая конструкция Шлицевая гайка рекомендуется попарная замена парные номера артикулов 14-36 040 0003

Если вы хотите купить наконечник рулевой тяги ДАФ, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю MEYLE с артикулом 14360400004. У данной детали есть аналоги с номерами: 0067389, 03956, 050300280040, 06208, 071412010300, 10005, 10200600A. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя MEYLE.