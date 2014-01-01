|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|14360400003
|Наименование
|Наконечник рулевой тяги ДАФ
|Сторона установки
|передний мост
|Длина [мм]
|133
|Размер резьбы 1
|M24x1,5
|Размер резьбы 2
|M48x1,5
|Тип резьбы
|с левой резьбой
|Размер конуса [мм]
|30
|Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля
|для лево-/правосторонним управлением
|Гаечно-болтовая конструкция
|Шлицевая гайка
|рекомендуется попарная замена
|парные номера артикулов
|14-36 040 0004
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Наконечник рулевой тяги ДАФ производителя MEYLE с артикулом 14360400003 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита