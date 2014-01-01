Сопротивление [Ом] 1150 необходимое количество 2 Длина кабеля [мм] 990 Длина [мм] 1070 Тормозная динамика / динамика движения для автомобилей с ABS Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами Количество втычных контактов 2 Сторона установки передний мост

Запчасть датчик частота вращения колеса представлена по производителю MEYLE с артикулом 14345330001. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить датчик частота вращения колеса, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя MEYLE. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.