|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|14345330001
|Наименование
|Датчик частота вращения колеса
|Рабочее напряжение [В]
|24
|Тип датчика
|Индуктивный датчик
|Сопротивление [Ом]
|1150
|необходимое количество
|2
|Длина кабеля [мм]
|990
|Длина [мм]
|1070
|Тормозная динамика / динамика движения
|для автомобилей с ABS
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами
|Количество втычных контактов
|2
|Сторона установки
|передний мост
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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