Высота [мм] 417 Внутренний диаметр 124

Запчасть воздушный фильтр представлена по производителю MEYLE с артикулом 14343210006. У данной детали есть аналоги с номерами: 0986626769, 1433697, 1529697, 1644641, 1668000, 1672464, 49438. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить воздушный фильтр, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя MEYLE. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.