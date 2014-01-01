|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|14342230006
|Наименование
|Компенсационный бак, охлаждающая жидкость
|Длина [мм]
|547
|Ширина [мм]
|337
|Глубина [мм]
|104
|Объем [л]
|11,8
|Цвет
|черный
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|без крышки, без сенсора
|Сторона установки
|спереди
|Материал
|полипропилен
|Использование давления для открывания (бар)
|1
|Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля
|для лево-/правосторонним управлением
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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