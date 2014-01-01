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Бачок расширительный DAF CF65/75/85 14-34 223 0004 артикул 14342230004 MEYLE в Алматы

14342230004 MEYLE Бачок расширительный DAF CF65/75/85 14-34 223 0004
Производитель / Поставщик MEYLE
№ Производителя 14342230004
Наименование Бачок расширительный DAF CF65/75/85 14-34 223 0004
Длина [мм] 594
Ширина [мм] 382
Глубина [мм] 293
Цвет черный/белый
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с крышкой, с сенсором
Сторона установки спереди
Материал полипропилен
Использование давления для открывания (бар) 1,2
Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля для лево-/правосторонним управлением
Запчасть бачок расширительный Даф CF 65 /75/85 14-34 223 0004 представлена по производителю MEYLE с артикулом 14-34 223 0004. У данной детали есть аналоги с номерами: 14342230004 Радиаторы, интеркулеры и запчасти системы охлаждения грузовиков в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия бачок расширительный Даф CF 65 /75/85 14-34 223 0004 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные радиаторы, интеркулеры и запчасти системы охлаждения грузовиков с гарантией от производителя MEYLE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Бачок расширительный DAF CF65/75/85 14-34 223 0004 производителя MEYLE с артикулом 14342230004 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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