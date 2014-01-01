Глубина [мм] 293 Цвет черный/белый Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с крышкой, с сенсором Сторона установки спереди Материал полипропилен Использование давления для открывания (бар) 1,2 Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля для лево-/правосторонним управлением

Запчасть бачок расширительный Даф CF 65 /75/85 14-34 223 0004 представлена по производителю MEYLE с артикулом 14-34 223 0004. У данной детали есть аналоги с номерами: 14342230004 Радиаторы, интеркулеры и запчасти системы охлаждения грузовиков в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия бачок расширительный Даф CF 65 /75/85 14-34 223 0004 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные радиаторы, интеркулеры и запчасти системы охлаждения грузовиков с гарантией от производителя MEYLE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.