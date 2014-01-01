Глубина [мм] 104 Объем [л] 11,8 Цвет черный Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без крышки, без сенсора Сторона установки спереди Материал полипропилен Использование давления для открывания (бар) 1 Номера артикулов рекомендуемых комплектующих 14-34 238 0003, 14-34 223 0002, 14-34 223 0003 Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля для лево-/правосторонним управлением

Запчасть бачок расширительный представлена по производителю MEYLE с артикулом 14342230001. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить бачок расширительный, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя MEYLE. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.