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Бачок расширительный артикул 14342230001 MEYLE в Алматы

14342230001 MEYLE Бачок расширительный
Производитель / Поставщик MEYLE
№ Производителя 14342230001
Наименование Бачок расширительный
Длина [мм] 547
Ширина [мм] 337
Глубина [мм] 104
Объем [л] 11,8
Цвет черный
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без крышки, без сенсора
Сторона установки спереди
Материал полипропилен
Использование давления для открывания (бар) 1
Номера артикулов рекомендуемых комплектующих 14-34 238 0003, 14-34 223 0002, 14-34 223 0003
Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля для лево-/правосторонним управлением
Запчасть бачок расширительный представлена по производителю MEYLE с артикулом 14342230001. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить бачок расширительный, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя MEYLE. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Бачок расширительный производителя MEYLE с артикулом 14342230001 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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