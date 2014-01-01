|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|14340180013
|Наименование
|Фильтр масляный (56/113x220).MEYLE.14340180013.
|Наружный диаметр [мм]
|113
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с прокладкой
|Исполнение фильтра
|Фильтр-патрон
|Высота [мм]
|220
|Внутренний диаметр
|56
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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