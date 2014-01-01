Исполнение фильтра Накручиваемый фильтр Размер резьбы M27x2 Высота [мм] 174 Внутренний диаметр 62

Запчасть фильтр масляный представлена по производителю MEYLE с артикулом 14340180007. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить фильтр масляный, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя MEYLE. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.