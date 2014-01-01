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Фильтр масляный артикул 14340180007 MEYLE в Алматы

14340180007 MEYLE Фильтр масляный
Производитель / Поставщик MEYLE
№ Производителя 14340180007
Наименование Фильтр масляный
Наружный диаметр [мм] 93,5
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с прокладкой
Исполнение фильтра Накручиваемый фильтр
Размер резьбы M27x2
Высота [мм] 174
Внутренний диаметр 62
Запчасть фильтр масляный представлена по производителю MEYLE с артикулом 14340180007. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить фильтр масляный, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя MEYLE. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Фильтр масляный производителя MEYLE с артикулом 14340180007 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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