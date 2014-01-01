|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|14340180007
|Наименование
|Фильтр масляный
|Наружный диаметр [мм]
|93,5
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с прокладкой
|Исполнение фильтра
|Накручиваемый фильтр
|Размер резьбы
|M27x2
|Высота [мм]
|174
|Внутренний диаметр
|62
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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