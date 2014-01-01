|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|14282820001
|Наименование
|Термостат 82 C
|Температура открытия [°C]
|82
|Тип корпуса
|Корпус из 1 части
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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