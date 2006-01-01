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Шланг радиатора артикул 1191210165 MEYLE в Алматы

1191210165 MEYLE Шланг радиатора
Производитель / Поставщик MEYLE
№ Производителя 1191210165
Наименование Шланг радиатора
Материал EPDM (Этилен-пропиленовый каучук)
Проводка охлаждения от масляного радиатора к водопроводной трубе
Передний/обратный ход для
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без зажимов

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Шланг радиатора производителя MEYLE с артикулом 1191210165 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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