|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|1191210101
|Наименование
|119 121 0101_патрубок радиатора!\ VW T4 2.5-2.5TDi 91>
|Материал
|EPDM (Этилен-пропиленовый каучук)
|Проводка охлаждения
|от масляного радиатора к блоку цилиндров
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|без зажимов
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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